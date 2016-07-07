مشايخ القبائل والعواقل والقيادات يهنئون محافظ سيناء بالعيد

مراسل «ONA»:

توافد المئات من المشايخ والعواقل والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وآلاف المواطنين بشمال سيناء على ديوان عام محافظة شمال سيناء بالعريش ، وذلك لتهنئة اللواء السيد عبد الفتاح حرحور بمناسبة عيد الفطر.

كان فى استقبالهم المحافظ والشيخ حسن محسن والدكتور حسام رفاعى ورحمى بكير عضوا مجلس النواب .

وهنأ المحافظ، مشايخ القبائل وعواقل وأبناء المحافظة بالعيد، متمنيا دوام التقدم والاستقرار واستمرار مسيرة التنمية بالمحافظة .

كما شارك عدد كبير من رموز وقيادات المحافظة فى التهنئة، من بينهم مختار القاضى أمين عام حزب الأحرار، جمال البنديرى مسئول حزب حماة وطن، المهندس عادل محسن رئيس قطاع الاستثمار فى الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، ومسئولو حزب الوفد وقيادات بيت العيلة والغرفة التجارية والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.