الألعاب النارية فى العيد قد تصيب عينيك.. اعرف إزاى تتجنب خطورتها

يمتاز عيد الفطر المبارك بتناول الكحك والأسماك وقيام الأفراح التى يتم فيها شراء الألعاب النارية بكثرة لمجاملة العروسين، لكن الخبراء يحذرون منها لأنها يمكن أن تكون خطيرة إذا لم يتم استخدامها بأمان.

ووفقاً للجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية فى الولايات المتحدة الأمريكية، تم علاج نحو 10500 إصابة ناتجة عن الألعاب النارية فى مستشفيات أمريكا فى عام 2014، وما يقرب من 400 شخص يفقد البصر فى إحدى أو كلتا العينين كل عام بسبب إصابات الألعاب النارية.

وقال الدكتور بريسيلا فاولر أستاذ فى قسم طب العيون فى جامعة ألاباما فى برمنجهام، "لقد رأيت العديد من الاصابات المتعلقة بالألعاب النارية لدى الأطفال والمارة الأبرياء، وتؤدى إلى فقدان البصر الدائم.

وقدم الدكتور جاى ماكولوم، أستاذ طب العيون ومدير خدمات الطوارئ فى مستشفى جامعة برمنجهام، بعض نصائح السلامة عند استخدام الألعاب النارية، وتشمل:

• دائما يتم الإشراف من شخص بالغ وعدم السماح للأطفال باللعب أو إشعال الألعاب النارية.

>• تبادل اطلاق الألعاب النارية على سطح نظيف ومستو بعيدا عن المنزل أو المواد القابلة للاشتعال.

>• الحفاظ على مصدر مياه قريب للإنقاذ عند نشوب حريق أو حادث آخر.

وأضاف ماكولوم، أستاذ طب العيون، أنه فى حالة حدوث إصابة فى العين ذات صلة بالألعاب النارية يجب اجراء الاسعافات الطبية اللازمة على الفور، وشطف العينين بالماء، وليس الضغط عليها، لا تقم بإزالة أى شىء عالق فى العين ولا تدهن المراهم أو تناول أى أدوية من مسكنات الألم لأنها تساعد على سيولة الدم، مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين.

- ضبط 48 ألف قطعة ألعاب نارية بساقلته سوهاج قبل ترويجها فى العيد

>

- الداخلية تضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية قبل طرحها فى العيد

>

>