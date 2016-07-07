غرق شابين أثناء الاستحمام بشاطئ الهانوفيل غرب الإسكندرية

غرق شابان، فى مياه شاطى الهانوفيل غرب الإسكندرية، أثناء نزولهما للاستحمام به فى إجازة عيد الفطر.

تلقى اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة الدخيلة بظهور جثتى غريقين بشاطئ الهانوفيل.

وبالانتقال تبين وجود جثتى كل من، "عماد.ز" - 21 سنة عامل مقيم مركز المنشأة – محافظة سوهاج، وصديقه "أبانوب.ا" - 16 سنة طالب مقيم بذات العنوان، يرتديان لباس البحر بالشاطئ المشار إليه.

وبسؤال صديقهما "إبراهيم.م"- 20 سنة عامل مقيم بذات العنوان، قرر بأنه أثناء قيام المذكوران بالاستحمام بمياه البحر بالشاطئ المشار إليه جرفهما التيار وغرقا، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاتهما.

تم نقل الجثتين لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر إدارى القسم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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