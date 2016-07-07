مباحث الآداب تضبط سيدة تقدم ابنة شقيقتها لراغبى المتعة فى الدقى

ألقى رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب القبض على سيدة وابنة شقيقتها متلبستين بممارسة الرذيلة مع راغبى متعة من دولة خليجية فى شقة بمنطقة الدقى مقابل 1000 جنيه لكل منهما.

كانت البداية بورود معلومات تتهم "سماح. ى.م " 36 سنة ومقيمه فى منطقة السيدة زينب بالقاهرة بممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة بمقابل مادى ودون تمييز مستعينة بابنة شقيقتها "رشا.ج .م" 20 سنة فى معاونتها عن طريق تقديمها لراغبى المتعة من الدول العربية الوافدين إلى مصر مقابل مبالغ مالية.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات داهمت قوة المتهمتين وألقت القبض عليهما داخل شقة بالدقى متلبستين بممارسة الدعارة وباستجوابهما اعترفتا فتحرر لهما المحضر اللازم وإحالتهما إلى جهة التحقيق.

وأمام النيابة اعترفت"سماح" بأنها كانت تستغل ابنة شقيقتها فى الأعمال المنافية للآداب مستندة إلى صغر سنها فى جذب راغبى المتعه فضلا عن أنها ستتستر عليها باعتبارها خالتها.

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