ضبط 105 هاربين من أحكام وتحصيل 1570 جنيها فى حملة أمنية بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية تحت إشراف اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية قادها اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، والعميد حلمى أبو الليل رئيس مباحث المديرية، ضمت ضباط المباحث ومباحث تنفيذ الأحكام والأمن المركزى.

وبالتنسيق مع الأمن العام لضبط الخارجين على القانون أسفرت عن ضبط 105 هاربين من أحكام منهم 85 محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، 15 محكوما عليهم فى غرامات، 5 محكوم عليهم فى مخالفات وتحصيل 1570 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تنفيذ 328 حكما وضبط 65 هاربا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية