الدوري الإنجليزي - المحمدي يصطدم بالبطل والنني يستضيف ليفربول في الجولة الأولى

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مباريات الموسم المقبل من الدوري الممتاز والذي سينطلق بمواجهة بين البطل ليستر سيتي ومضيفه وأخر الصاعدين من الدرجة الثانية فريق هال سيتي الذي يلعب له النجم المصري أحمد المحمدي.

أما النجم المصري الأخر محمد النني، فسيستضيف مع فريقه أرسنال في نفس اليوم 13 أغسطس رجال ليفربول الذين يقودهم الألماني يورجن كلوب.

بينما توتنام ثالث الدوري الموسم الماضي سيحل ضيفا على إيفرتون، وسيستضيف مانشستر سيتي مع مدربه الجديد جوسيب جوارديولا فريق سندرلاند.

وسيحل مانشستر يونايتد مع جوزيه مورينيو ضيفا على بورنموث، بينما يستضيف تشيلسي مع أنطونيو كونتي فريق وست هام يونايتد.

النني سيواجه البطل ليستر في الجولة الثانية يوم 20 أغسطس، بينما سيلعب هال سيتي "المحمدي" مع يونايتد في الجولة الثالثة يوم 27 أغسطس.

وستكون مواجهة جوارديولا ومورينيو في دربي مانشستر في الجولة الرابعة يوم 10 سبتمبر.

وستشهد الجولة الخامسة المواجهة المصرية بين المحمدي والنني حين يحل أرسنال ضيفا على هال سيتي في منتصف شهر سبتمبر.

وسيصطدم تشيلسي بليفربول في نفس الجولة على ملعب ستامفورد بريدج.

ولم يتم تحديد مواعيد كل المباريات بعد، فقط الجولات الأربع الأولى. (طالعها من هنا)