كتالوج #في_القمة – جمال حمزة يشرح كيف سجل في الأهلي 7 مرات.. ونصيحة لهجوم الزمالك

في الألفية الثالثة يعد جمال حمزة أحد أنجح من ارتدوا القميص الأبيض ضد الأهلي.

7 أهداف سجلها حمزة جعلته رابع أكثر من سجل للزمالك في لقاءات القمة.. كيف فعل ذلك؟ "جيمي" يجيب بنفسه لـFilGoal.com، ويوجه نصائح لمهاجمي الزمالك في مباراة يوم السبت.

"التركيز والهدوء.. هذا أهم شيء".

يقول حمزة "قبل كل مباراة لنا أمام الأهلي أقضي 3 أيام كاملة في تركيز تام محاولا الإجابة عن سؤال كيف أهز الشباك في المباراة".

وأضاف "لا أفعل ذلك في كلمباراة، فقط مباريات الأهلي".

ويشرح "أعلم أن التسجيل فيها هام جدا، لي وللجماهير".

ويستكمل حمزة حديثه "الشق الثاني للتسجيل في الأهلي يكون داخل المباراة. الهدوء التام".

ويفسر "بطبيعتي لا أشعر بالضغط، لا أهتم بوجود الجماهير أو أي نوع من الضغوط. أشعر بالهدوء الكامل داخل الملعب وحينها أسجل".

وعن نصيحته لهجوم الزمالك في اللقاء قال حمزة: "لو كنت سأشارك في اللقاء، كل قلب دفاع في الأهلي يجب التعامل معه بطريقة مختلفة".

وشرح "إذا كان التحدي مع رامي ربيعة لا يجب أن أحاول أن أراوغ في مساحات واسعة لأنه سريع، محاولة مراوغته في مساحة ضيقة ستكون أجدى".

وأتم "لو كان التحدي مع أحمد حجازي سأحاول لعب الكرة في مساحة واسعة لأنه أبطأ نسبيا من ربيعة وتصعب مراوغته في المساحات الضيقة".