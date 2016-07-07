إسرائيل تفتح معبر "كرم أبوسالم" استثنائيا لإدخال وقود ومساعدات تركية لغزة

فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلى معبر "كرم أبوسالم" التجارى جنوب شرق قطاع غزة بشكل استثنائى اليوم الخميس، لإدخال محروقات ومساعدات تركية إلى القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى أبلغت الجانب الفلسطينى بفتح المعبر استثنائيا اليوم لإدخال وقود وبقية المساعدات التركية إلى قطاع غزة.

ويعتبر معبر "كرم أبوسالم" المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع وخلال فترات الأعياد اليهودية.

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