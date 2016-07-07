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اعتقال فلسطينية قرب المسجد الإبراهيمى فى الخليل لحيازتها سكينا

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اعتقال فلسطينية قرب المسجد الإبراهيمى فى الخليل لحيازتها سكينا اعتقال فلسطينية قرب المسجد الإبراهيمى فى الخليل لحيازتها سكينا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، سيدة فلسطينية فى العشرينيات من العمر قرب المسجد الابراهيمى فى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بزعم حيازتها سكينا.

وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت هنادى محمود رشيد (22 عاما) من بلدة يطا بالخليل، وهى أم لثلاث طفلات قرب مدخل الحرم الإبراهيمى بحجة حيازتها سكينا.

وبحسب رواية وسائل الإعلام الإسرائيلية، فان أفراد قوة من شرطة حرس الحدود لاحظوا شابة فلسطينية تتقدم بصورة أثارت شكوكهم فتم توقيفها وعثر بحوزتها سكينا وانه تم إحالتها إلى التحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.
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