لمريض السكر.. 5 نصائح طبية لتجنب مخاطر "الكحك"

أكدت الدكتورة عبير زكريا أستاذ السكر والغدد الصماء بطب قصر العينى أن الكحك ليس ممنوعا لمريض السكر، ولكن لابد أن يكون بضوابط موضحة أنه يمكن أن يتناول مريض السكر "كحكة" واحدة بغرض المشاركة.

وتقدم عبير زكريا 5 حلول بديلة عن تناوله أولا: تناول حلوى الرجيم مثل البسكويت المستخدم فى الرجيم بدلا من الكحك العادى لاحتوائه على الألياف بكميات عالية، وعدم وجود كميات كبيرة من الدهون المشبعة والسكر.

ثانيا: الاستعانة بالفواكه، موضحة أنه يمكن تقديم طبق من الفواكه الطازجة بجانب الكحك لتشعر المريض بالشبع وعدم الإفراط فى تناول الكحك.

ثالثا: يمكن تناول بعض المشروبات المحتوية على اللبن وتكون محلاة ببدائل سكر حتى يشعر بالشبع، وتحد من ارتفاع نسبة ارتفاع السكر بالدم بسرعة.

رابعا: ممارسة رياضة المشى بعد تناول الكحك، مع العلم أن الكحكة الواحدة تحتاج إلى نصف ساعة من المشى لحرق السعرات الحرارية المحتوية عليها.

خامسا: يمكن تمضية وقت سعيد على الشواطئ للتخلص من ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

وتنصح الدكتورة عبير زكريا مريض السكر بالعودة إلى جرعة الأنسولين أو أدوية السكر السابقة التى كان يتناولها قبل رمضان وتغيير مواعيدها حسب الوجبة الرئيسية ووجبة الإفطار حسب وجود الثلاث وجبات بدلا من وجبتين، موضحة أنه يجب أن يقوم المريض بتحليل السكر بعد تناول الكحك أو البسكويت بعدها بساعة أو ساعتين إذا وجد أن السكر يزيد عن 180.

وأشارت إلى أنه لابد من الاستعانة بجرعات إضافية من الأنسولين قصير المفعول، إذا قرر تناول كحكة، موضحة أن تناول الأنسولين مع الكحك يؤدى إلى زيادة الوزن.

ولصيام 6 أيام من شوال تنصح الدكتورة عبير زكريا مريض السكر قبل الصيام بعمل تحليل وظائف كلى للاطمئنان عليها ومعرفة إمكانية استكمال الصيام بأمان من عدمه.

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