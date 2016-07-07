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بالصور.. أهالي الأقصر يحتفلون بثاني أيام العيد بالحدائق والمنتزهات‎

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جانب من احتفالات المواطنين بالعيد في الاقصر

جانب من احتفالات المواطنين بالعيد في الاقصر

مراسل «ONA»:

توافد الألاف من سكان الأقصر، صباح اليوم، على الحدائق والمتنزهات، للاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك وسط آثار الفراعنة .

وشهدت ساحة سيدي أبوالحجاج وكورنيش النيل ازدحاما كبيرا حيث افترشت الأسر الأرض، وانتشر بائعو المثلجات ولعب الأطفال في شوارع المدينة .

ويأتي الاحتفال هذا العام وسط إجراءات أمنية مشددة حيث عززت شرطة الأقصر من تواجدها بالقرب من المناطق السياحية والأثرية وأماكن تجمعات المواطنين.

ونشرت قوات الشرطة دورياتها في شوارع وميادين المحافظة وشددت من إجراءات التفتيش واستعانت بخبراء المفرقعات خشية حدوث أية طوارئ .

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