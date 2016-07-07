انتشال جثة فتاة غرقت بـ«نيل أسوان» في ثانى أيام العيد

مراسل «ONA»:

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى، اليوم الخميس، من انتشال جثمان فتاة لقت مصرعها غرقًا في مياه نهر النيل بمحافظة أسوان في ثانى أيام عيد الفطر المبارك.

تلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، إخطارًا من رئيس المباحث العميد محمود عوض يفيد بغرق “أسماء.أ.ح” 16 سنة، ومقيمة بسلوا بحرى بمركز كوم أمبو، وذلك أثناء جلوسها مع أسرتها في قطعة أرض مطلة على نهر النيل حيث وضعت قدميها في مقدمة المياه ثم أنزلقت وجرفتها المياه ولم تستطيع أسرتها إنقاذها.

وتم انتشال الجثمان من المياه، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.