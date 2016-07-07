بالصور.. توافد المواطنين على شواطئ الغردقة فى ثانى أيام عيد الفطر

>توافد منذ الساعات الاولى من صباح اليوم، المواطنين بمدينة الغردقة على الشواطئ العامة والخاصة داخل الفنادق المختلفة لقضاء اجازة العيد على شواطئ البحر الاحمر.

شهدت الشواطئ العامة إقبالاً كثيفاً من القادمين من المحافظات القريبة من محافظة البحر الأحمر مثل محافظات الصعيد أو أصحاب الرحلات اليوم الواحد والعودة، وكذلك أهالى محافظة البحر الأحمر.

بينما شهد شاطئ النادى الاجتماعى، اعداد كبيرة من المعيدين قاطنى مدينة الغردقة، حيث بدأت الاسر فى اصطحاب المأكولات والمشروبات والذهاب إلى شاطئ البحر لقضاء يوم ممتع مع أفراد الاسرة.

وعلى الجانب الاخر، تشهد جميع فنادق مدينة الغردقة، حالة من الرواج السياحى الداخلى الغير مسبوق، حيث أن فى اليوم الثانى من أيام عيد الفطر المبارك رفعت فنادق مدينة الغردقة لافتت " كاملة العدد ".

>وتوافد منذ الصباح الباكر الذين يقضون اجازة العيد داخل فنادق الغردقة، على شواطئ الفنادق الخاصة منذ الصباح الباكر، فيما فضلت بعض الاسر قضاء اجازة العيد على شواطئ جزيرة الجفتون الخلابة بعيدا عن الشواطئ العامة والخاصة.

وانطلقت ايضا من الساعه التاسعة من صباح اليوم اعداد كبيرة من مراكب السفارى اللنشات السياحية فى طريقها لشواطئ جزيرة الجفتون لقضاء يوم كامل على شواطئها.

ومن جانبه أكد مصدر من غرفة شركات السياحة أن نسبة الإشغالات بالبحر الأحمر إرتفعت لنسب ممتازة خلال أيام العيد، حيث أقتربت فى اليوم الأول من العيد إلى أكثر من 90 %.

ومن جانبه قال وصفى تمير أحد قاطنى مدينة القصير جنوب البحر الأحمر، أن وصل منذ صباح اليوم الثانى من أيام عيد الفطر المبارك إلى شواطئ مدينة القصير أعداد كبيرة من مواطنى محافظة قنا لقضاء يومهم على شواطئ المدينة ولقرب مسافة محافظة قنا من مدينة القصير، وسط تشديدات أمنية مكثفة بشوارع المدينة.

فيما أكد محمود دندراوى من أهالى مدينة سفاجا، أن شواطئ مدينة سفاجا جنوب الغردقة، قد أمتلأت بالمصطافين منذ ظهر أول أيام العيد.

وكان اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، قد أكد على أن شواطئ البحر الأحمر، بإكملها جاهزة لإستقبال المعيدين من شتى محافظات مصر.

وكان أكد المقدم وليد مجدى مدير ادارة العلاقات العامة بمديرية أمن البحرالأحمر على أن هناك خطة تعمل بها الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، لتأمين جميع المعيدين بالغردقة وكذلك المنشأت الهامة والحيوية ووضع خطة سديدة للحفاظ على المقومات السياحية بالمحافظة.

وكذلك أنتشار رجال الأجهزة الأمنية المختلفة بشوارع المحافظة والقرب من الشواطئ العامة والخاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث مشاركة الحماية المدنية والأجهزة الشرطية من نجدة والبحث وغيرهم وأن هناك تنسيق دائم من تلك الأجهزة بعضها البعض.

فيما أعلن الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف البحرالأحمر، على وضع خطة من سيارات الأسعاف ورجالها بتمركزات معينة داخل الشواطئ التى تشهد أزدحاماً كبيراً مثل شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة وشواطئ ميريت.



>

شواطئ الغردقة تستقبل المعيدين



>

المعيدين بشاطئ النادى الاجتماعى



>

شواطئ الغردقة تستقبل المعيدين من المحافظات المختلفة

بالصور.. شواطئ الغردقة تستعد لاستقبال الزائرين والفنادق كامل العدد.. نسبة الإشغال تتخطى 90 % فى اليوم الأول.. ومحافظة البحر الأحمر تمنع الإجازات للأطباء والضباط وطواقم التمريض.. وطوارئ فى "الإسعاف"