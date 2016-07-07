أخبار عاجلة

مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طائرات عراقية تلقى منشورات على الموصل تبلغ أهاليها بالانتصارات على داعش

Google+ Print
طائرات عراقية تلقى منشورات على الموصل تبلغ أهاليها بالانتصارات على داعش طائرات عراقية تلقى منشورات على الموصل تبلغ أهاليها بالانتصارات على داعش
ألقت طائرات القوة الجوية العراقية منشورات على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال غربى العراق تبلغ فيها أهالى المدينة بانتصارات القوات المسلحة على تنظيم داعش الإرهابى.

وذكرت خلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة الخميس، أن الطائرات ألقت ملايين المنشورات على مركز مدينة الموصل تتضمن أخبار الانتصارات على داعش فى الفلوجة وشمال محافظة صلاح الدين وانكسار التنظيم وهزيمته، كما ألقت الطائرات الأعلام العراقية فى سماء الموصل ثانى اكبر المدن العراقية ومعقل التنظيم الرئيسى والتى يسيطر عليها منذ يونيو 2014م.

وكانت القوات العراقية حررت العديد من المناطق بقضاء الشرقاط شمالى صلاح الدين وقرى جنوب الموصل فى اطار العملية العسكرية التى انطلقت يوم السبت 18 يونيو لتحرير نينوى بمشاركة قوات "مكافحة الارهاب"‬ والفرقة المدرعة التاسعة بالجيش وقوات تابعة قيادة عمليات صلاح الدين وعمليات تحرير ‏نينوى‬ وحشد العشائر بإسناد من طيران العراق والتحالف الدولى بهدف تحرير قضاء الشرقاط بصلاح الدين وناحية القيادرة جنوب ‏الموصل بنينوى.

على صعيد متصل قتل طيران التحالف الدولى 4 إرهابيين من داعش بالتنسيق مع قيادة "عمليات الجزيرة" فى منطقة الدولاب غربى محافظة الأنبار اليوم، ودمر مخزن للعتاد العسكرى ومنصة إطلاق "هاون " تابعة للتنظيم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365