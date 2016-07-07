بالصور..الملاهى والمراكب النيلية أبرز مظاهر الاحتفال بثانى أيام العيد بالأقصر

واصل أطفال وشباب وأهالي محافظة الأقصر، اليوم الخميس، من احتفالاتهم بثانى أيام عيد الفطر المبارك، بالخروج للميادين والشوارع والحدائق والمتنزهات والملاهى بمختلف أرجاء المحافظة، للاستمتاع بالاحتفالات بالعيد.

وتشمل احتفالات الأطفال بعيد الفطر المبارك التوجه إلى الملاهي المختلفة المنتشرة بمختلف مدن المحافظة لركوب الألعاب المختلفة، وكذلك توجه الآسر إلى كورنيش النيل لركوب المراكب النيلية للتنزه في نهر النيل.



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اطفال الاقصر يحتفلون بثاني أيام عيد الفطر المبارك



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ركوب الألعاب في الملاهي بالأقصر إحتفالاً بالعيد



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الملاهي والألعاب أبرز إحتفالات المواطنين بعد الفطر بالأقصر



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كورني النيل من سمات التنزه في عيد الفطر المبارك



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شوارع الأقصر تحتفل بعيد الفطر المبارك



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المراكب النيلية والرحلات اليومية ابرز سمات العيد بالاقصر



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الاطفال بالاقصر يركبون الألعاب في الملاهي



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رحلات المراكب النيلية سمة احتفالات العيد بالأقصر



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العاب الملاهي بالاقصر تكتظ بالاطفال خلال العيد



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المراكب النيلية تحتفل بعيد الفطر المبارك

- فرقة "أكاسيا باند" تشارك أبناء الأقصر احتفالات عيد الفطر

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