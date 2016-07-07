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بالصور..الملاهى والمراكب النيلية أبرز مظاهر الاحتفال بثانى أيام العيد بالأقصر

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بالصور..الملاهى والمراكب النيلية أبرز مظاهر الاحتفال بثانى أيام العيد بالأقصر بالصور..الملاهى والمراكب النيلية أبرز مظاهر الاحتفال بثانى أيام العيد بالأقصر
واصل أطفال وشباب وأهالي محافظة الأقصر، اليوم الخميس، من احتفالاتهم بثانى أيام عيد الفطر المبارك، بالخروج للميادين والشوارع والحدائق والمتنزهات والملاهى بمختلف أرجاء المحافظة، للاستمتاع بالاحتفالات بالعيد.

وتشمل احتفالات الأطفال بعيد الفطر المبارك التوجه إلى الملاهي المختلفة المنتشرة بمختلف مدن المحافظة لركوب الألعاب المختلفة، وكذلك توجه الآسر إلى كورنيش النيل لركوب المراكب النيلية للتنزه في نهر النيل.

الاقصر، عيد الفطر المبارك، احتفالات المواطنين بالعيد، الملاهي بالاقصر (1)
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اطفال الاقصر يحتفلون بثاني أيام عيد الفطر المبارك

الاقصر، عيد الفطر المبارك، احتفالات المواطنين بالعيد، الملاهي بالاقصر (2)
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ركوب الألعاب في الملاهي بالأقصر إحتفالاً بالعيد

الاقصر، عيد الفطر المبارك، احتفالات المواطنين بالعيد، الملاهي بالاقصر (3)
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الملاهي والألعاب أبرز إحتفالات المواطنين بعد الفطر بالأقصر

الاقصر، عيد الفطر المبارك، احتفالات المواطنين بالعيد، الملاهي بالاقصر (4)
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كورني النيل من سمات التنزه في عيد الفطر المبارك

الاقصر، عيد الفطر المبارك، احتفالات المواطنين بالعيد، الملاهي بالاقصر (5)
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شوارع الأقصر تحتفل بعيد الفطر المبارك

الاقصر، عيد الفطر المبارك، احتفالات المواطنين بالعيد، الملاهي بالاقصر (6)
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المراكب النيلية والرحلات اليومية ابرز سمات العيد بالاقصر

الاقصر، عيد الفطر المبارك، احتفالات المواطنين بالعيد، الملاهي بالاقصر (7)
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الاطفال بالاقصر يركبون الألعاب في الملاهي

الاقصر، عيد الفطر المبارك، احتفالات المواطنين بالعيد، الملاهي بالاقصر (8)
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رحلات المراكب النيلية سمة احتفالات العيد بالأقصر

الاقصر، عيد الفطر المبارك، احتفالات المواطنين بالعيد، الملاهي بالاقصر (9)
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العاب الملاهي بالاقصر تكتظ بالاطفال خلال العيد

الاقصر، عيد الفطر المبارك، احتفالات المواطنين بالعيد، الملاهي بالاقصر (10)
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المراكب النيلية تحتفل بعيد الفطر المبارك

- فرقة "أكاسيا باند" تشارك أبناء الأقصر احتفالات عيد الفطر
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