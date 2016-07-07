تموين سوهاج تحرر 30 محضرا ضد أصحاب المحلات والمخابز على مستوى المحافظة

قال أحمد حسين وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن المديرية قامت بتحرير 10 محاضر لأصحاب المحلات الغذائية على مستوى مراكز المحافظة لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية وبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى ضبط 5 كيلو لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لدى أحد المحلات ، و13 كيلو ملوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالوقائع.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أنه تم أيضا تحرير 20 محضرا ضد أصحاب المخابز عبارة عن نقص وزن ومواصفات وعدم الإعلان عن التشغيل وتمت تحرير محاضر بالوقائع وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تموين سوهاج تضبط 350 كيلو لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمى