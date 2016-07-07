الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 600 زائر فى الساعات الأولى لثانى أيام العيد

سجلت الحديقة النباتية بمدينة أسوان، فى الثلاث ساعات الأولى من ثانى أيام عيد الفطر المبارك، زيارة 600 مواطن ضمن احتفالات العيد.

وأكد الدكتور رمضان محمد، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، أن المواطنين فى أسوان توافدوا منذ الساعات الأولى لثانى أيام عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بقضاء العيد وسط الطبيعة الخلابة وسط نهر النيل والاستمتاع أيضاً بالنظر لأندر أنواع النباتات على مستوى العالم، مضيفاً أن الحديقة النباتية تم تزويدها بحوالى 700 نوع نباتى جديد لتجمع الجزيرة بين طياتها أندر أنواع النباتات فى العالم.

وأضاف مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأنه من المنتظر أن تحقق الحديقة النباتية خلال إجازة عيد الفطر نسبة كبيرة من الزائرين نظراً لما تتمتع به من مشاهد ونباتات على مساحات شاسعة وسط مياه نهر النيل، لافتا إلى أن الحديقة تفتح أبوابها خلال العيد من الساعة السابعة صباحا وحتى السادسة من مساء نفس اليوم.

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