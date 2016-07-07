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بالصور.. إقبال متوسط على الحدائق والألعاب فى ثانى أيام عيد الفطر بسوهاج

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بالصور.. إقبال متوسط على الحدائق والألعاب فى ثانى أيام عيد الفطر بسوهاج بالصور.. إقبال متوسط على الحدائق والألعاب فى ثانى أيام عيد الفطر بسوهاج
شهدت محافظة سوهاج توافدا متوسطا للمواطنين والأسر على الحدائق والمنتزهات بثانى أيام عيد الفطر، حيث خرجوا مصطحبين أسرهم وأطفالهم وذويهم للتنزه على الكورنيش وبالمراكب النيلية.

رصد "اليوم السابع" فرحة المواطنين بثانى أيام عيد الفطر وسط الميادين والحدائق والمتنزهات التى امتلأت بالمواطنين والأطفال الذين تزاحموا حول المراجيح والألعاب ومحال العصير والآيس كريم.
>كما انتشر بائعو الحلوى والبالونات والألعاب والفيشار والترمس، فيما تعالت الأغانى من المراكب النيلية المبهجة وسط أجواء احتفالية كبيرة.

على جانب آخر أكد الأهالى بسوهاج، أن العيد هذا العام مختلف، حيث إننا نشعر بالأمان على مدار اليوم خاصة مع الانتشار الأمنى الموسع من بداية اليوم وحتى عودة الأسر من الاحتفالات فى ساعات متأخرة من الليل.

وقد أوضح اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج أننا مازلنا نرفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات المختلفة للدرجة القصوى تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر، وأننا لم نرصد حالة تحرش واحدة على مستوى المحافظة، وأن الجميع يتكاتف مع الأمن من أجل خروج العيد بالمظهر الذى يليق به.

العيد فى سوهاج (1)
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إقبال متوسط من الأطفال على الألعاب بالعيد

العيد فى سوهاج (2)
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توافد بعض الأسر على المتنزهات والكفتيريات

العيد فى سوهاج (3)
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تواجد بعض الأطفال بالملاهى فى العيد

العيد فى سوهاج (4)
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لعبة ركوب السيارات أشهر الألعاب فى العيد

العيد فى سوهاج (5)
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العجلة الدوارة تجمع بين الأباء والأبناء


>بالصور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك

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