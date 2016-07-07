أخبار عاجلة

مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صراع الصفقات - دايلي ميل: يونايتد قد يجعل بوجبا الأغلى في التاريخ

Google+ Print
صراع الصفقات - دايلي ميل: يونايتد قد يجعل بوجبا الأغلى في التاريخ صراع الصفقات - دايلي ميل: يونايتد قد يجعل بوجبا الأغلى في التاريخ

بعد أن فقده مانشستر يونايتد دون مقابل عام 2012 ليرحل إلى يوفنتوس، ها هو يستعد لدفع مبلغ ضخم من أجل استعادته.

فتقول صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن يونايتد يتفاوض مع يوفنتوس لضم اللاعب الدولي الفرنسي، وأنه مستعد لدفع 100 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدماته.

وإذا تمت الصفقة فسيكون الراتب الأسبوعي لصاحب الـ23 عاما 300 ألف جنيه إسترليني في عقد مدته 5 سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة يوفنتوس الكبيرة في الإبقاء على اللاعب وأيضا تألقه اللافت الذي جعل سعره يرتفع للغاية جعلت مسؤولي البيانكونيري يفرضون شروطهم على يونايتد.

فيوفنتوس أبلغ يونايتد أن عليه دفع قيمة أكبر من صفقة انتقال جاريث بيل (86 مليون إسترليني) إلى ريال مدريد لكي يحصل على بوجبا.

وإذا تمت الصفقة فسيصبح بوجبا أغلى لاعب في التاريخ متخطيا الدولي الويلزي الذي انضم من توتنام إلى النادي الملكي عام 2013.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع