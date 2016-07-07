صراع الصفقات - دايلي ميل: يونايتد قد يجعل بوجبا الأغلى في التاريخ

بعد أن فقده مانشستر يونايتد دون مقابل عام 2012 ليرحل إلى يوفنتوس، ها هو يستعد لدفع مبلغ ضخم من أجل استعادته.

فتقول صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن يونايتد يتفاوض مع يوفنتوس لضم اللاعب الدولي الفرنسي، وأنه مستعد لدفع 100 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدماته.

وإذا تمت الصفقة فسيكون الراتب الأسبوعي لصاحب الـ23 عاما 300 ألف جنيه إسترليني في عقد مدته 5 سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة يوفنتوس الكبيرة في الإبقاء على اللاعب وأيضا تألقه اللافت الذي جعل سعره يرتفع للغاية جعلت مسؤولي البيانكونيري يفرضون شروطهم على يونايتد.

فيوفنتوس أبلغ يونايتد أن عليه دفع قيمة أكبر من صفقة انتقال جاريث بيل (86 مليون إسترليني) إلى ريال مدريد لكي يحصل على بوجبا.

وإذا تمت الصفقة فسيصبح بوجبا أغلى لاعب في التاريخ متخطيا الدولي الويلزي الذي انضم من توتنام إلى النادي الملكي عام 2013.