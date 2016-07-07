الداخلية تخصص أرقامًا هاتفية وبريد إلكتروني للتواصل مع «حقوق الإنسان»

أعلنت وزارة الداخلية تخصيص أرقام هاتفية وبريد إلكتروني بقطاع حقوق الإنسان، وإدارة جرائم العنف ضد المرأة بالوزارة لتلقي شكاوى المواطنين وفحصها والتواصل مع قطاع حقوق الإنسان، تشمل 01126977222 ، 01126977333 ، 01126977444، والبريد الإلكتروني الخاص بقطاع حقوق الإنسان، هو: (E.HumanRightsSector@moi.gov.eg)، وفاكس (0224060723 – 0224060725)، وكذلك على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة، وهو: E.SGBVDepartement@moi.gov.eg​.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع المواطنين بما يتفق مع منهج العمل داخل كافة قطاعاتها، الذي يعتمد على العدالة والمساواة بين الكافة والحفاظ على حقوقهم، وعدم المساس بالحريات الشخصية، وتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات إعلاءً لقيم ومفاهيم حقوق الإنسان.