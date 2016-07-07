محافظ الجيزة: ترخيص 28 مخبزا جديدا بالمناطق المحرومة

تدرس اللجنة العليا للمخابز بمحافظة الجيزة في إجتماعها المقبل برئاسة اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة الترخيص لـ 28 مخبزا جديدا بالمناطق المحرومة والأكثر احتياجاً وذلك وفقاً لتقرير مديرية ومباحث التموين بفحص 60 مخبزا متقدما للتأكد من انطباق المعايير المحددة بحيادية وشفافية.

صرح بذلك محافظ الجيزة ، مشيرا إلى أن اللجنة تصدر قرارها وفقاً لضوابط وأولويات للمناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق المحرومة والتي لايوجد بها مخابز بلدية وكذلك النظر في مدي قرب المخبز الجديد من مخابز أخري .

وأضاف أن فحص اللجنة أسفر عن أن من بين أصحاب الطلبات المقدمة تم تحرير محاضر ضدهم وذلك لتصرفهم في حصة الدقيق المنصرفة للمخبز .كما تم استبعاد بعض المخابز نظراً لثبوت أن الطلبات مقدمة بأسماء أشخاص لديهم مخابز قائمة وتعمل أو طلبات بأسماء الأبناء والزوجات لأصحاب تلك المخابز مما يمنع إتاحة الفرصة للأخرين إضافة إلي مخالفة الاشتراطات الفنية المتعلقة بالمكان والحيز الجغرافي والكهرباء والمياه وإشتراطات أخرى .