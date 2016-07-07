بالفيديو.. «التموين»: إعدام 21 طن أسماك فاسدة وضبط نصف مليون طن ألعاب نارية

أكد محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، اليوم الخميس، أن هناك جهود تبذل من قبل الوزارة لضبط الأسواق من خلال غرفة عمليات مركزية وأخرى فرعية خلال أيام عيد الفطر، مشيرا إلى أنه تم إلغاء إجازات مفتشي التموين على مستوى الجمهورية.

وأوضح دياب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح أون» المذاع على قناة «أون تي في»، أنه تم ضبط 21 طن أسماك مملحة فاسدة، وتمت مصادرة هذه الكميات وإحالة صاحبها للنيابة العامة.

وأشار ، إلى أن العام الماضي تم ضبط 1450 طن منتاجات غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، منوها بأن هناك حملات رقابية وتفتيشية تبذل كل يوم حتى أيام العيد.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين، أنه تم ضبط نصف مليون طن من الألعاب النارية خلال الحملات التي شنتها المديريات بالتعاون مع شرطة التموين.