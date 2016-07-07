كارتر وزوجته يحتفلان بعيد زواجهما الـ 70 بولاية جورجيا الأمريكية

يحتفل الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، وزوجته روزالين، اليوم الخميس، بمرور 70 عامًا على زواجهما.

ويخطط الزوجان على قضاء اليوم في منزلهما في بلينس بولاية جورجيا، فيما تحتفل مكتبة جيمي كارتر الرئاسية ومتحف كارتر في أتلانتا بخفض قيمة تذكرة الدخول إلى 70 سنتا.

وعقد كارتر ورزالين قرانهما في السابع من يوليو عام 1946، في بلدة بلينس الصغيرة بولاية جورجيا الأمريكية، ويبلغ كارتر من العمر ( 91 عاما) فيما تبلغ زوجته ( 88 عاما).

وقال الزوجان ، وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية ـ إن الاحترام المتبادل هو ما جعل زواجهما الطويل ممكنا، وأضافا أن كلا منهما منح الآخر الكثير من المجال وهما يعملان على مشروعات منفصلة.

وزواج كارتر هو ثاني أطول زواج لرئيس أمريكي بعد جورج بوش الأب وزوجته باربرا اللذين احتفلا بعيد زواجهما الـ 71 في يناير الماضي.

وكارتر هو الرئيس الأمريكي الـ 39، وتولى رئاسة البلاد بين عامي1977-1981، وبعد خروجه من البيت الأبيض كرس نفسه وزوجته لخدمة قضايا السلام حول العالم من خلال مركزه الذي أسهمت فيه زوجته روزالين.