تامر حسنى يتوجه إلى بيروت لإحياء حفل غنائى.. ولطيفة تغادر لدبى فى رحلة عمل

غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، الفنان تامر حسنى متوجها إلى بيروت على متن طائرة خطوط الشرق الأوسط، لإحياء حفلا غنائيا اليوم، والذى يعد الحفل الأول عقب طرح أحدث ألبوماته الذى يحمل عنوان "عمرى ابتدا".

كما غادرت الفنانة لطيفة متوجهة إلى دبى فى رحلة عمل، حيث أنهت إجراءات السفر عبر استراحة الخدمة المميزة بالمطار، كما استقلت الطائرة الإمارتية المتجهة إلى دبى.

47 شخصية عامة بينهم خديجة الجمال يغادرون إلى اليونان على متن طائرة خاصة