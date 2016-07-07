بالصور.. الآلاف بكفر الشيخ يحتفلون بثانى أيام العيد فى الحدائق والمتنزهات

شهدت الحدائق والمتنزهات بمدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، توافد الآلاف من الأهالى عليها، لقضاء ثانى أيام عيد الفطر المبارك يحملون الأطعمة المتعددة التى تعودوا على تناولها، وخاصة الفسيخ والرنجة والبصل والسمك المشوى.

كما لجأ الأهالى للمسطحات الخضراء بالشوارع للجلوس عليها، والاحتماء بالملايات من حرارة الجو، إضافة لممارسة عدد من الألعاب الفردية والجماعية، كما نصبت ترابيزات البلياردو، خاصة أمام حديقة صنعاء لممارسة اللعبة فى مقابل أسعار مخفضة عن النوادى، وانتشرت المراجيح فى الشوارع، وبائعو التين الشوكى، وعدد من الفواكه والحلوى والحمص والفشار وألعاب الأطفال .

وتوافد الأهالى على الحدائق العامة والمتنزهات، ففى مدينة دسوق استقبلت حديقة الأسرة والطفولة والميدان الإبراهيمى بمدينة دسوق مئات الزوار من القرى والمراكز المجاورة، واستقبل كورنيش النيل وفرع النيل بدسوق العديد من الرحلات النهرية.

كما استقبلت حديقة العائلات بفوة مئات الأهالى لقضاء ثانى أيام العيد بها عل ضفاف نهر النيل، كما لجأ آخرون للمراكب الثابتة والمتحركة فى مطوبس وفوة ودسوق.



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لعبة البلياردو بشوارع كفر الشيخ



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انتشار بائعى الحمص والحلوى فى ثانى أيام عيد الفطر بشوارع كفر الشيخ



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المراجيح وسيلة للترفيه فى شوارع كفر الشيخ وتواجد بائعى الفشار



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الشباب بحديقة الأسرة والطفولة بدسوق



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اللعب بالمراجيح بدسوق



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المراجيح لم تقتصر على الصغار فقط بل اتجه لها الكبار



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الأهالى يحرصون على قضاء ثانى أيام العيد بالمتنزهات



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اللجوء لأماكن الظل والمسطحات الخضراء للتخفيف من حرارة الجو



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قضاء ثانى أيام العيد على ضفاف نهر النيل



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الرحلات النيلية وسيلة للترفيه فى ثانى أيام العيد

- بالصور.. تواجد أمنى مكثف بالمتنزهات وأمام المصالح الحكومية بكفر الشيخ

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