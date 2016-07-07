ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بشبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة فى شبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة بالواقعة. دلت تحريات المباحث إلى أنة إلى تم تحديد تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار المواد المخدرة فى شبرا الخيمة.

وبعرض المعلومات على اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العامة كلف اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بسرعة تشكيل فريق بحث يضم ضباط قطاع الأمن العام ومكافحة المخدرات وإعداد الأكمنة اللازمة عقب اتخاذ الاجراءات القانونية لسرعة ضبط التشكيل العصابى.

قاد العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم هانى أبوسريع، وكيل فرع البحث الجنائى، فريق البحث وتوصل إلى أفراد التشكيل العصابى وهم "أحمد.ع " 28 عاما عاطل، "محمود.ش" 24 عاما عاطل، "وليد.ر" 26 عاما عاطل.

وعقب تقنين الاجراءات، تمكن المقدم محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة والنقيب محمد أبوسريع معاون مباحث شبرا الخيمة من ضبط المتهمين وبحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش، وكمية من الحشيش المخدر تزن 280 جراما، 160 قرصا مخدرا، ومبلغ 950 جنيها، 4 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهم والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ اللازم.