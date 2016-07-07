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ضبط عاطلين بحوزتهما 240 زجاجة كحول فى القليوبية

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ضبط عاطلين بحوزتهما 240 زجاجة كحول فى القليوبية ضبط عاطلين بحوزتهما 240 زجاجة كحول فى القليوبية
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطلين بحوزتهما 240 زجاجة كحول قبل بيعهما فى بنها بالقليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز بنها بالواقعة، دلت تحريات المباحث إلى أن مديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط عاطلين يتاجران فى المواد الكحولية، وتوزيعها على الشباب وبعض أصحاب المحال التجارية خلال العيد.

تمكن ضباط مباحث مركز بنها، من ضبط أحمد.ا 20 عاما سائق، ضياء.ع 31 عاما عاطل، حال استقلالهما مركبة "توك توك"، وبحوزتهما 240 زجاجة مواد كحولية مختلفة الأنواع ومبلغ 1400 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما أقرا بحيازته للمضبوطات بقصد التجارة بالمواد الكحولية وتوزيعها على الشباب وبعض أصحاب المحال التجارية خلال العيد، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كما شنت مباحث بالتنسيق مع مديرية تموين القليوبية، حملة مكبرة على أماكن بيع المنتجات الغذائية للتأكد من سلامة تراخيصها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى، أسفرت الحملة عن ضبط طن ذرة بمصنع "سناكس" بدون ترخيص بالقناطر الخيرية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد الهادى رئيس مباحث التموين بالواقعة، دلت تحريات المباحث إلى أنة وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين بالمديرية مفادها قيام عمرو.م 37 سنة المسئول عن مصنع لتصنيع المواد الغذائية الخاصة بالأطفال "سناكس" بدون سجل صناعى واستخدامه علامة تجارية غير مسجلة، وعدم موافقة الجهات المختصة على إنتاج وتصنيع المنتج.

وبانتقال رجال المباحث، عثر بالمصنع على طن ذرة مجروش مجهول المصدر، تم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة واستصدار قرار بسحب عينات من المضبوطات لعرضها على معامل وزارة الصحة بشأن مدى صلاحية المضبوطات من عدمه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 22712 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

- ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات فى قليوب
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مصر 365

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