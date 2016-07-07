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سقوط 4 عاطلين بحوزتهم أقراص مخدرة وأسلحة بيضاء فى كمائن بأسوان

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سقوط 4 عاطلين بحوزتهم أقراص مخدرة وأسلحة بيضاء فى كمائن بأسوان سقوط 4 عاطلين بحوزتهم أقراص مخدرة وأسلحة بيضاء فى كمائن بأسوان
ألقى رجال المباحث بقسم أول أسوان بمركز شرطة دراو، القبض على أربعة عاطلين وبحيازتهم كمية من الأقراص المخدرة وأسلحة بيضاء، وذلك خلال أكمنة متفرقة بنطاق دائرة قسم أول ومركز دراو، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابات المختصة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دراو، عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم " محمد. ا" 29 سنة عاطل، وبحيازته حوالى 35 قرصًا لعقار التامول المخدر ومقص معدنى.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد ترويجها على عملائه، حسبما أفادت الشرطة، تحرر المحضر رقم 1594 لسنة 2016 م إدارى مخدرات مركز شرطة دراو، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تمكنت مباحث قسم أول أسون من ضبط ثلاثة عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء، حيث تم ضبط المتهم "ياسر. م" 45 سنة والمتهم" شاذلى. م" 30 سنة عاطل والمتهم "بهاء. ع" 25 سنة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة الأسلحة البيضاء بقصد الدفاع، حسبما أفادت الشرطة.

تحرر عن ذلك المحاضر أرقام "7136 و7137 و7110" لسنة 2016 م جنح قسم أول أسوان، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

- سقوط عاطلين قبل ترويجهما 810 أقراص مخدرة فى مصر القديمة
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مصر 365

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