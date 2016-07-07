غرق فتاة أثناء تنزه أسرتها على النيل فى ثانى أيام العيد بأسوان

فقدت أسرة أسوانية ابنتهم غرقا فى مياه النيل أثناء احتفالهم بالعيد على ضفاف النيل بقرية سلوا بحرى مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

تفاصيل الواقعة، بدأت عندما هل صباح اليوم الثانى لعيد الفطر المبارك، وقررت أسرة أسوانية بسيطة بقرية سلوا بحرى، مركز كوم أمبو، المشاركة فى مظاهر الاحتفال بالعيد كغيرهم من المواطنين المصريين الذين يخرجون للتنزه فى العيد بالقرب من النيل.

وأثناء تواجد الأسرة على ضفاف النيل داخل قطعة أرض زراعية لهم، قامت ابنتهم "أسماء أحمد حامد" 16 سنة، بالوقوف على حافة النيل فانزلقت إحدى قدميها فى النيل، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسط محاولات إنقاذها من أفراد أسرتها ولكن دون جدوى، وتم انتشال جثتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لدفنها.

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