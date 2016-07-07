شقيقين ونجل عمهما وراء قتل رجل أعمال وراهبة بمنشأة القناطر

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن المتهمين بقتل رجل أعمال وراهبة وإصابة نجل الأول بمنطقة منشأة القناطر فروا هاربين إلى منطقة صحراوية بوادى النطرون التابعة لمحافظة البحيرة عقب إرتكابهم الجريمة

وأضاف المصدر أن المتهمين هم شقيقين ونجل عمهما وأن أحدهما إستخدم سلاح نارى "بندقية الية" فى إرتكاب الجريمة، حيث أطلق الرصاص بكثافة تجاه سيارة رجل الأعمال ونجله وتصادف مرور سيارة ميكروباص تستقلها الراهبة مما أسفر عن إصابتها بطلق نارى بالرأس ومقتلها

وذكر المصدر الأمنى أن اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة نسق مع اللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة للقبض على المتهمين، من خلال شن حملات أمنية لمداهمة الأماكن التى أشارت التحريات هروب المتهمين إليها، بالإضافة إلى نشر أوصاف السيارة التى إستخدمها الجناة فى الهروب، وهى ماركة هيونداى فيرنا بيضاء اللون على الأكمنة الثابتة بمنافذ محافظتى الجيزة والبحيرة لضبطها

وتعود تفاصيل الجريمة عندما طارد 3 مسلحين يستقولن سيارة ملاكى سيارة رجل أعمال "عبد الحليم حميدة عبد الكريم" صاحب شركة "استيراد وتصدير" ويقيم بمدينة كفر الدوار أثناء استقلاله سيارة ملاكى بجوار نجله حمزة "طالب" أثناء عودته من مطار القاهرة عقب أدائه العمرة، وأطلقوا الرصاص تجاه السيارة، مما أسفر عن مقتل رجل الأعمال نتيجة اختراق رصاصة رأسه وأخرى رقبته وإصابة نجله بطلقتين بالقدمين.

وكشفت تحريات المباحث التى أشرف عليها اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أنه تصادف مرور سيارة ميكروباص يستقلها عدد من الأشخاص اخترقت إحدى الطلقات رأس راهبة تدعى "اثناسيا" كانت تستقل سيارة ميكروباص تابعة لدير مارجرجس بمصر القديمة كانت فى طريقها للبحيرة مما أسفر عن مقتلها فى الحال وفر المتهمين هاربين.

وتوصلت التحريات إلى أن السيارة التى استخدمها المتهمون فى ارتكاب الجريمة ماركة هيونداى فيرنا بيضاء اللون، وكان يستقلها 3 أشخاص هبط منها أحدهم وبحوزته بندقية آلى، وأطلق النار تجاه المجنى عليهم بالكيلو 40 بطريق مصر إسكندرية الصحراوى وفروا هاربين عقب ارتكاب الحادث.

وانتقل العميد محيى سلامة، رئيس مباحث قطاع أكتوبر إلى مكان الحادث لمعاينة مسرح الجريمة ومناظرة جثتى المجنى عليهما كما تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتبين للمقدم على عبد الكريم رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر ومعاونه النقيب محمد الصعيدى أنه منذ 3 شهور قتل أحد الأشخاص بمنطقة وادى النطرون نتيجة الخلاف على قطعة أرض، ووجهت أسرة القتيل الاتهام لرجل الأعمال بالتحريض على ارتكاب الجريمة. وأشارت التحريات الأولية أن السبب وراء قتل رجل الأعمال الحصول على الثأر الدائر بين عائلتى "النايض" و"حسونة".

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