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بالصور.. محافظ الوادي الجديد: صرف تعويضات للمضارين من حريق «الراشدة»

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محافظ الوادي الجديد يتفقد موقع الحريق بقرية الراشدة

محافظ الوادي الجديد يتفقد موقع الحريق بقرية الراشدة

تفقد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، موقع الحريق الذي شب في الزروع والحقول بقرية الراشدة بمركز الداخلة.

 وشكل المحافظ، بحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم، غرفة عمليات بالقرية حتي الإنتهاء من عمليات الإطفاء .

وأوضح المحافظ، أن الحريق التهم مساحة تقدر بحوالي 13 فدان نخيل حيث احترقت حوالي 1300 نخلة مثمرة وغير مثمرة و50 شجرة مانجو وأحد المنازل المجاورة وتلفيات طفيفة بواجهة منزل أخر مبني بالطوب اللبن ورأس ماشية واحدة.

وأشار إلى أنه تمت السيطرة الكاملة علي الحريق وجار حاليا أعمال التبريد حيث تم الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء من الحماية المدنية بالإضافة إلي 15 سيارة نقل مياه وعدد 5 ماكينات دفع مياه متنقلة من الوحدات المحلية بمركز الداخلة للمشاركة في أعمال الإطفاء .

وبلغ عدد المصابين 6 مصاب من الأهالي وأحد أفراد قوات الحماية المدنية وتمثلت حالات الإصابة في إختناقات وجروح سطحية وتم تحويلهم لمستشفي الداخلة المركزي

كما قام المحافظ بزيارة المصابين والأهالي بالمنازل المتضررة ، موضحًا أن جهود الأهالي ساهمت بشكل كبير في السيطرة علي الحريق والحد من انتشاره .

وعلى جانب آخر قام المحافظ بالإتصال بوزيرة التضامن الإجتماعي حيث وافقت الوزيرة على صرف تعويضات للمضارين .

جدير بالذكر أنه جار حاليا حصر دقيق للموقع والتلفيات، وكذا البحث عن أسباب الحريق بواسطة الجهات المختصة .

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