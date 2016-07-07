شلل تام في تايوان بسبب إعصار “نيبارتاك”

ألغت السلطات في تايوان، عشرات الرحلات الجوية وأغلقت المدارس والمكاتب، اليوم الخميس، تحسبا لتداعيات الإعصار “نيبارتاك”، الذي يعد أول عاصفة استوائية تضرب البلاد في “موسم الأعاصير”.

وقالت السلطات المعنية بالأرصاد الجوية أن الإعصار سيصل البلاد بعد ظهر الخميس بالتوقيت المحلي، وتمتد أثاره حتى الجمعة، مشيرة إلى أن سقوط الأمطار سيغطي أنحاء البلاد.

وأوضحت السلطات أن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار تراوحت بين 198 -245 كيلومترًا في الساعة، وتوقعت أن تستقبل البلاد أمطار غزيرة يصل سمكها إلى 500 ملم، وربما تتسب في حدوث انهيارات أرضية أدت في الماضي إلى حصد مئات الأرواح.

وحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”، فإن الجيش وضع 35 ألف جندي على أهبة الاستعداد للتدخل في حالات الانقاذ وتقديم المساعدات الإنسانية، كما جرى تجهيز 90 ملجأً في البلاد.