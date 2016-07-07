الفاو: أسعار الغذاء العالمية ترتفع للشهر الخامس على التوالى فى يونيو

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الخامس على التوالى فى يونيو، بقيادة أسعار السكر، وبفعل زيادة أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية الأخرى.

وبلغ متوسط قراءة مؤشر فاو لأسعار الغذاء 163.4 نقطة فى يونيو مقابل 156.7 نقطة فى القراءة المعدلة للشهر السابق، ويقيس المؤشر التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر.

وذكرت فاو، أن المؤشر يقل بذلك واحدا % فقط عن قراءة يونيو العام الماضى، وإن زيادة مايو البالغة 4.2 بالمئة تمثل أكبر ارتفاع شهرى فى السنوات الأربع الأخيرة.

"الفاو"و"التعاون الاقتصادى" : حدوث تقلبات في أسعار السلع الزراعية لايزال "قائم"