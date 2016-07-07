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البرادعى : غزو العراق جريمة " عدوان " و يجب محاسبة المسئولين

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البرادعى : غزو العراق جريمة " عدوان " و يجب محاسبة المسئولين البرادعى : غزو العراق جريمة " عدوان " و يجب محاسبة المسئولين
قال الدكتور محمد البرادعى مدير وكالة الطاقة الذرية الدولية السابق أن غزو العراق جريمة عدوان طبقا لميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

و أضاف البرادعى على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " أنه دون محاسبة المسئولين ستكون الرسالة أن تطبيق العدالة أمر انتقائي ، تعليقا على التقرير البريطانى الذى تم الإعلان عنه أمس بخصوص التدخل البريطانى فى غزو العراق .

وخلص تحقيق طال انتظاره فى شأن التدخل العسكرى البريطانى فى العراق ونشرت نتائجه أمس الأربعاء إلى أن الأسس القانونية لقرار بريطانيا المشاركة فى غزو العراق عام 2003 "ليست مرضية" وإن رئيس الوزراء الأسبق تونى بلير بالغ فى الحجج التى ساقها للتحرك العسكرى.

وقال رئيس لجنة التحقيق جون تشيلكوت إن المعلومات بشأن أسلحة دمار شامل مزعومة فى العراق والتى استخدمها بلير ليبرر الانضمام إلى الغزو الذى قادته الولايات المتحدة والذى أدى إلى الإطاحة بصدام حسين ومقتل 179 جنديا بريطانيا كانت مغلوطة لكنها قبلت دون تفنيد.


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تويته البرادعى


>- رئيس وزراء بريطانيا: من المهم تعلم الدروس من غزو العراق
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