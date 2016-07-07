لو رايح تصيف.. علاجات طبيعية للتسلخات وحروق الشمس

الملايين من المصريين يذهبون لقضاء عطلة العيد فى شهر يوليو على الشاطئ أو التسكع فى الهواء الطلق للتمتع بالسباحة والشوى، لكن يصابون بحروق الشمس والتهابات الجلد.

حروق الشمس يمكن أن تكون فى الواقع خطيرة جداً، وإذا كنت تعانى من حروق حقيقية مع ظهور بثور، أو تشعر بالدوار أو مشوش الذهن، يجب أن تذهب إلى أقرب مركز طبى أو عيادة لأخذ العلاجات المناسبة.

ولكن كشف الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، عن مجموعة بسيطة العلاجات الطبيعية يمكن أن تخفف من المعاناة الناتجة عن إنفاق الكثير من الوقت فى الشمس، وتشمل:

1- شاى البابونج المثلج

2- الماء المثلج

3- تناول أقراص مسكنة للألم

4- الحليب

5- شرائح الخيار

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>لعلاج حروق الشمس يمكن نقع تيشيرت فى شاى البابونج المثلج ووضعه على الجلد لأنه يحتوى على المكونات النشطة “bisabolol” و “chamazulene” المعروفة بقدرتها على تقليل الالتهابات.>قال الدكتور جيروم ليت، وهو طبيب الأمراض الجلدية، إنه يمكن تقليل التهابات وعلاج حروق الشمس بالماء المثلج فقط لمدة 15 دقيقة، مع تكرار العملية كل ساعتين.>نصح الدكتور كالى بابانتونيو، طبيب الأمراض الجلدية فى مركز ماونت سيناى للصحة فى نيويورك، باتخاذ مسكن للآلام مثل الإيبوبروفين لتخفيف الالتهاب والتقليل من آلام حروق الشمس.>اللبن قد يكون مهدئاً للغاية، ويمكن تطبيقه لمدة 15 إلى 20 دقيقة، مع تكرار هذه الوسيلة كل 2-4 ساعات.>يمكن تقليل التهاب الجلد الناتج عن حروق الشمس بأخذ حمام بارد ثم وضع شرائح الخيار على الجسم لتخفيف التورم والاحمرار.

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