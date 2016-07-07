تعرف على أسباب المشى غير الطبيعى عند الأطفال وطرق علاجه

العظام والعضلات السليمة الخالية من العيوب مثل الضمور أو التيبس من الأشياء الضرورية لكل طفل كى يمشى بشكل طبيعى دون مشاكل، ومن جانبه يوضح الدكتور خالد عمارة - أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين الشمس - أن هناك بعض الأطفال الذين يمشون بطريقة غير طبيعية، ويرجع ذلك فى الأغلب إلى 3 أسباب، تشمل حدوث خلل فى العظام أو العضلات أو الأعصاب.

وأشار عمارة إلى أن الأطفال الطبيعيين يمكنهم المشى عند بلوغ سن عام إلى عام ونصف، لكن الاتزان لا يصل فى هذه المرحلة لمستواه الطبيعى، ولذا يسقط الطفل كثيرا ثم يقل هذا السقوط بالتدريج مع تطور مركز الاتزان فى المخ إلى أن يصل إلى التطور الكامل عند سن 7 إلى 8 سنوات، لافتا إلى أن بعض الأطفال يتطور لديهم الاتزان أسرع من البعض الآخر، لكن عامة فى الأطفال الطبيعيين الجميع يصل إلى نفس مستوى الاتزان عند سن 8 سنوات.

بالنسبة لأمراض العظام التى يمكن أن تتسبب فى المشى غير الطبيعى فهناك عيوب خلقية مثل خلع مفصل الفخذ أو القدم المخلبية وهناك عيوب تطورية مثل اعوجاج الركبة أو قصر أحد الأطراف أو مرض بيرثيز للفخذ، أو نتيجة التهابات مثل التهاب المفاصل الصديدى والروماتويد والأمراض الروماتيزمية أو نتيجة الكسور والإصابات التى قد تؤثر على مركز النمو فى الأطفال.

أما بالنسبة لأمراض العضلات، فقال عمارة إن هناك أمراض ضمور العضلات أو تيبس المفاصل، وبالنسبة للأعصاب فهناك مرض الصلب المشقوق وإصابات خلايا المخ أثناء الولادة أو فى الرعاية أو الحضانات بسبب نقص الأكسجين، لافتا إلى أن علاج هذه الحالات يعتمد على التشخيص الصحيح، حيث يتم فحص الطفل بواسطة طبيب عظام الأطفال وطبيب الأطفال وطبيب الأعصاب، ثم يتم تحديد السبب وخطة العلاج.

وأضاف أستاذ جراحة أن علاج هذه الحالات يتضمن جراحات العظام التى يتم فيها إصلاح التشوهات أو نقل الأوتار ونقل العضلات وإطالة الأربطة.. إلخ، كما يتضمن التأهيل والخضوع للطب الطبيعى لرفع مستوى القدرة الحركية للطفل وتقوية العضلات وتعليم الجسم والمخ طريقة المشى الصحيحة.

وأردف عمارة: "فى بعض الحالات القليلة يكون هناك مجال لجراحة المخ والأعصاب لعلاج جزء من المشكلة مثل حالات الصلب المشقوق"، وتابع: "أغلب الحالات تستجيب وتتحسن بشرط العلاج الصحيح والمتابعة إلى أن يصل الطفل إلى بر الأمان عن طريق التعاون المثمر بين الطبيب والمعالج الفيزيائى وأهل الطفل".

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