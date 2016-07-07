8 أسباب مقنعة تحجز لـ"عين الجمل" موقعا أساسيا بين تسالى العيد

يمتلك عين الجمل أو الجوز الكثير من المميزات الخاصة، فهو أكبر المكسرات حجما، وأكثرها صعوبة عند الكسر إذا رغبت فى تناوله، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الفوائد الصحية لعين الجمل، وذلك حسبما نشر بالموقع الهندى "Stylecraze"، وتشمل:

1.عين الجمل من أكثر المكسرات الغنية بالأوميجا-3 ، وهو حمض دهنى رائع يساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض المرتبطة بالالتهابات.

>2.الأوميجا-3 مفيدة لصحة المخ، وتساهم فى تقوية الذاكرة.

>3.أثبتت دراسة طبية أجرتها الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان أن تناول عين الجمل بشكل يومى منتظم يحد من خطر الإصابة بسرطان الثدى.

>4.عين الجمل يساهم فى الحد من خطر الإصابة بالربو والتهابات المفاصل والإكزيما الجلدية، نظرا لاحتوائها على تركيزات عالية من الحمض الدهنى "أوميجا-3".

>5.غنية بحمض ألفا لينولينك، وهو يساهم فى تقوية العظام وتحسين صحتها، كما أن الأوميجا-3 تساهم فى الحد من التهابات العظام.

>6.عين الجمل تعزز إفراز هرمون الميلاتونين، وتحسن جودة النوم وتخفف الضغوط والتوتر.

>7.مفيدة فى علاج مشاكل الجهاز الهضمى وتحسين كفاءة الأمعاء فى هضم الطعام.

>8.تناول عين الجمل خلال الحمل له فوائد رائعة فى تعزيز صحة الحامل والجنين، نظرا لأنه غنى بمجموعات فيتامين ب مركب، وبالأخص حمض الفوليك.

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