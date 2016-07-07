8 أسباب مقنعة تحجز لـ"عين الجمل" موقعا أساسيا بين تسالى العيد

1.عين الجمل من أكثر المكسرات الغنية بالأوميجا-3 ، وهو حمض دهنى رائع يساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض المرتبطة بالالتهابات.
>2.الأوميجا-3 مفيدة لصحة المخ، وتساهم فى تقوية الذاكرة.
>3.أثبتت دراسة طبية أجرتها الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان أن تناول عين الجمل بشكل يومى منتظم يحد من خطر الإصابة بسرطان الثدى.
>4.عين الجمل يساهم فى الحد من خطر الإصابة بالربو والتهابات المفاصل والإكزيما الجلدية، نظرا لاحتوائها على تركيزات عالية من الحمض الدهنى "أوميجا-3".
>5.غنية بحمض ألفا لينولينك، وهو يساهم فى تقوية العظام وتحسين صحتها، كما أن الأوميجا-3 تساهم فى الحد من التهابات العظام.
>6.عين الجمل تعزز إفراز هرمون الميلاتونين، وتحسن جودة النوم وتخفف الضغوط والتوتر.
>7.مفيدة فى علاج مشاكل الجهاز الهضمى وتحسين كفاءة الأمعاء فى هضم الطعام.
>8.تناول عين الجمل خلال الحمل له فوائد رائعة فى تعزيز صحة الحامل والجنين، نظرا لأنه غنى بمجموعات فيتامين ب مركب، وبالأخص حمض الفوليك.
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