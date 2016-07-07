5 خطوات تسعفك من عضة ثعابين الكبرى والأفعى والطريشة

تنقسم عضات الحيوانات إلى عضات حيوانات سامة وعضات غير سام، مثل عضات الثعابين، ولدغات العقارب، ولسعات قنديل البحر، ولسعات النحل، وعضة الكلب وعضة بعض القوارض مثل الفار والعرسة والأرنب والقطة.

أكدت الدكتورة هبة يوسف أستاذ مساعد الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بطب عين شمس، أن 25% من عضات الثعابين تفرز مواد سامة أثناء العض، ويوجد ثلاث عائلات من الثعابين فى مصر، وهما ثعبان الأفعى والذى ينتشر على طول وادى النيل، ويفرز مادة سامة تؤدى إلى تكسير جميع مكونات الدم "خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية وعوامل تجلط الدم"، مما يساعد على حدوث نزيف من جميع أجزاء الجسم مثل نزيف فى المخ والعين وقىء دموى، ونزيف فى البراز، والبول وتحت الجلد، مشيرة إلى أنه يجب إسعاف هذا المريض بسرعة كبيرة قبل مرور 4 ساعات من العضة، حتى لا ينتشر السم فى الجسم كله، ويجب الذهاب لأقرب مركز لعلاج السموم لأخذ المصل المضاد لعضات الثعابين.

وأشارت إلى أن العائلة الثانية من الثعابين هى عائلة الكبرى، وتنشر أكثر فى الصحراء والمناطق الصحراوية والجبلية والرملية، وتتميز بوجود زوائد جلدية حول الرقبة بها عضلات قوية، عند مهاجمة فرائسها تنقبض هذه العضلات وتعطى منظرا مخيفا للفريسة، والسم الموجود فيها يحتوى على مادة سامة للأعصاب تؤدى إلى شلل تام بجميع أعضاء عضلات الجسم بعد 4 ساعات من العضة، موضحة أن أخطر هذه العضلات هى عضلات التنفس، حيث تؤدى العضة إلى شلل فى عضلات التنفس ونقص الأوكسجين الذى يصل إلى المخ، مما يؤدى إلى الوفاة.

وقالت إنه يوجد فى أسوان والأقصر ثعبان من نوع آخر يسمى ثعبان الطريشة، وهو من الأفاعى المقرنة والتى بها قرون، وهى سريعة الحركة، ويظن البعض أنها تطير من سرعتها، ويحتاج المصاب إلى إسعافه خلال ساعة فقط من العضة، لأن السم الذى يوجد فيه يحتوى على مزيج من الأفعى والكبرى، مما يؤدى إلى الوفاة بسرعة، وهى من الحيات الخجولة جدا، لذلك تقوم بدفن نفسها فى الرمل بعيدا وتوجد فى الجبال أكثر والصحراء.

وإذا أصيب أى شخص بعضة من أحد أنواع هذه الثعابين، سواء كانت العضة من الكبرى أو الأفعى أو الطريشة يجب إتباع الخطوات الآتية:

>أولا تهدئة المريض نفسيا لأنه يمكن أن يتعرض لصدمة عصبية نتيجة عضة الثعبان.

>ثانيا البعد عن مكان الثعبان

>ثالثا: تطهير مكان العضة بالماء والصابون والديتول أو البيتادين.

>رابعا: إعطاء المصاب مسكن للألم ومضاد حيوى واسع المجال لعدم حدوث تلوث بكتيرى أو جرثومى واعطائه مصل التيتانوس..

>خامسا: الذهاب إلى اقرب مركز سموم وعدم تحريك الجزء المصاب، حيث إن تحريكه يساعد على انقباض العضلات ومن ثم الامتصاص السريع للمادة السامة، ثم نقل المصاب لأقرب مركز علاج سموم لأخذ المصل المضاد لعضات الثعابين والتى تتحدد حسب حالة المريض.

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