عرفة السيد لـ في الجول: أتطلع للقب الدوري مع دجلة

ستكون مباراة الجمعة بين طلائع الجيش وسموحة في الجولة الختامية من الدوري المصري الممتاز هي الأخيرة لعرفة السيد مع الأول.

فصاحب الـ27 عاما وقع على عقود انتقاله لوادي دجلة.

لماذا فضل دجلة؟ وما هو هدفه مع الفريق الموسم المقبل في الدوري؟ يجيب عرفة لـFilGoal.com.

يقول عرفة:"سعيد للغاية بالانضمام لدجلة، أتمنى المشاركة مع الفريق العام المقبل في إفريقيا".

تبدو فرصة مشاركة دجلة العام المقبل في الكونفدرالية صعبة نوعا ما، فالفريق لابد أن يفوز على الاتحاد يوم الجمعة في ختام الدوري وألا ينتصر سموحة على الجيش في نفس التوقيت. (طالع ترتيب الدوري من هنا)

وقتها، سيحتل دجلة المركز الرابع الذي يؤهل للكونفدرالية فقط في حالة وصول فريقين من الثلاثة الأوائل في الدوري إلى نهائي كأس مصر، مثلما حدث الموسم الماضي مع مصر للمقاصة.

وتابع عرفة "دجلة يبني فريقا جيدا، قادر على المنافسة على الدوري الموسم المقبل. الفريق يمتلك كل مقومات النجاح فلماذا لا يطمح للقب الدوري؟".

وأضاف "اخترت دجلة لاستقراره، يساعد أي لاعب على النجاح".

ولم يسجل عرفة سوى هدفين هذا الموسم في الدوري مع الجيش، رغم أنه الموسم الماضي أحرز 12 هدفا.

عرفة قام بالتوقيع للمقاولون العرب أيضا لكن انتقاله لم يكتمل، يفسر السبب قائلا:"أكن لهم كل تقدير واحترام، لكن الأزمة المادية حالت دون انضمامي لهم".

وتابع "طلبت مقدم تعاقد مثل أي لاعب جديد، لكن عدم حصولي عليه جعلتني أفسخ التعاقد".

وسينهي عرفة موسمه الثاني مع الجيش الذي انضم له صيف عام 2014 من الزمالك، فكان الأخير محطته الثانية في الدوري بعد الجونة الذي لعب له 4 مواسم.