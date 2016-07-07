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#في_القمة - أبو رجيلة لـ في الجول: إكرامي رجل المهام الصعبة.. لم يُخطيء بمفرده

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#في_القمة - أبو رجيلة لـ في الجول: إكرامي رجل المهام الصعبة.. لم يُخطيء بمفرده #في_القمة - أبو رجيلة لـ في الجول: إكرامي رجل المهام الصعبة.. لم يُخطيء بمفرده

دافع محمود أبو رجيلة نجم الزمالك ومدربه السابق عن شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي عقب الانتقادات اللاذعة التي طالته في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه وارتكابه أخطاء فادحة.

فقال أبو رجيلة لـFilGoal.com:"لا تذبحوه، فهو أولا وأخيرا رجل المهام الصعبة. حصل على بطولات لا حصر لها".

وأضاف "الوقوع في الخطأ وارد لكنه ليس نهاية الكون، المشكلة أن مركزه حساس للغاية والخطأ الواحد تكون عواقبه وخيمة".

وأردف "إكرامي لم يخطيء بمفرده، المدافعون أخطأوا قبله، وفي النهاية هو من يتحمل المسؤولية لا أعلم لماذا؟".

وتابع "لا يصح هذا الهجوم الشرس عليه فهو لا يستحقه، نحن لا نعرف كيف نُكبر لاعبا، لكننا جيدون في الإساءة".

ومن المنتظر ألا يبدأ إكرامي مباراة القمة ضد الزمالك يوم السبت في الدوري، فمدرب الأهلي مارتن يول استبعده من مواجهة الاتحاد الأخيرة.

وتسبت أخطأء إكرامي في خسارة الأهلي أمام المصري في الدوري، ثم تلقيه هزيمة أخرى على ملعبه ضد أسيك ميموزا الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا.

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