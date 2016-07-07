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#في_القمة - اتحاد الكرة لـ في الجول: استاد السويس الأقرب لاستضافة المباراة

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#في_القمة - اتحاد الكرة لـ في الجول: استاد السويس الأقرب لاستضافة المباراة #في_القمة - اتحاد الكرة لـ في الجول: استاد السويس الأقرب لاستضافة المباراة

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم والقائم بأعمال رئيس الاتحاد أن استاد الجيش بمدينة السويس هو الأقرب لاستضافة مباراة القمة يوم السبت المقبل بين الزمالك والأهلي.

وقال سويلم لـFilGoal.com:"الأمن أخطرنا شفهيا أن استاد السويس هو الأقرب لاستضافة المباراة".

ولم يُحسم رسميا حتى اللحظة مكان المباراة، وكان سويلم قد صرح تلفزيونيا يوم الثلاثاء الماضي أن ملعب السويس إضافة للجونة وشرم الشيخ مرشح لاستضافتها.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق أن ملعب بتروسبورت بالقاهرة سيكون مسرحا للمواجهة، لكن يبدو أن الموافقة الأمنية ستحول دون ذلك.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أبدى رفضه نهائيا لنقل القمة من بتروسبورت لأنه ملعب الفريق في الدوري.

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