العريش تستعد لمهرجان مشجعى الأهلي والزمالك بمناسبة العيد

تنطلق مساء اليوم، بمدينة العريش فعاليات مهرجان مشجعى الأهلى والزمالك السنوى، والذى يقام فى ثانى أيام العيد بشكل دوى على ملعب " الكشاف" بالعريش، وخلاله يتبارى فريقان من مشجعى الأهلى والزمالك بحضور الأهالى وتنتهى المباراة بتقديم رموز المدينة الكأس للفريق الفائز فى رمزية من أهالى المدينة للروح الرياضية بين أكبر ناديين مصريين.

ومن المقرر أن تقام كأس البطولة فى مهرجان اليوم على روح الشهيد "جمال الصعيدى"، بحضور رموز مدينة العريش والدكتور حسام رفاعى عضو مجلس النواب.

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