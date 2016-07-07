وصول 4838 راكب منهم 2252 معتمر لمينائى نويبع وسفاجا

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن موانئ البحر الاحمر استقبلت 4838 راكب منهم 2252 معتمر خلال اول وثانى ايام عيد الفطر المبارك وذلك من خلال موانى نويبع وسفاجا حيث شهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة سينا وعلى متنها 446 راكب منهم 135 معتمر و3 باص عمرة و27 براد و16 تريلا و48 سيارة والعبارة برنسيسة وعلى متنها 523 راكب منهم 450 معتمر و10 باص عمرة و12 سيارة.

وأوضح يوسف، فى بيان له اليوم، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصرجاز وعلى متنها 6 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، كما يستقبل ميناء بورتوفيق وعلى متنها 150 سيارة قادمة من ميناء جدة.

على جانب اخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة سينا وعلى متنها 525 راكب منهم 180 معتمر و4 باص عمرة و17 براد و15 تريلا و45 سيارة و2 باص جيت وغادرت العبارة سينا وعلى متنها 29 راكب و9 براد و1 سيارة و1 باص جيت و87 طرد بضاعة عامة.

كما شهد ميناء سفاجا بالأمس استقبال العبارة امانة وعلى متنها 1487 معتمر و12 سيارة قادمة من ميناء ينبع السعودى والعبارة مسرة وعلى متنها 1115 راكب و213 سيارة والعبارة الرياض وعلى متنها 742 راكب و111 سيارة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 1 شاحنة وغادرت العبارة الرياض وعلى متنها 7 راكب و2 سيارة.

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