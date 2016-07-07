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بعد الإيراد القياسى لـ”أهلا رمضان.محمد رمضان لجمهوره:”المسرح رجع أقوى بكم”

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بعد الإيراد القياسى لـ”أهلا رمضان.محمد رمضان لجمهوره:”المسرح رجع أقوى بكم” بعد الإيراد القياسى لـ”أهلا رمضان.محمد رمضان لجمهوره:”المسرح رجع أقوى بكم”

“المسرح رجع أقوى بكم” وجه الفنان محمد رمضان الشكر لجمهوره،عقب الأعلان عن تحقيق مسرحية “أهلا رمضان” إيرادا قدره 210ألف جنيها بأول أيام عرضها أمس الأربعاء.

رمضان قال فى رسالته “الحمد لله رب العالمين .. اعلي ايراد يومي في تاريخ المسرح المصري منذ نشأته .. شكراً للجمهور الحبيب الغالي علي هذا الاقبال و شكراً كل صناع مسرحية اهلاً رمضان.المسرح رجع اقوى بكم .. ثقة في الله تصاعد مستمر”

وكان عماد زيادة  منتج المسرحية قد أعلن في بيان صحفي أن المسرح كامل العدد والذي تبلغ سعته لـ 100 مقعد، وأعرب عن سعادته بالإقبال الذي حققته في يومها الأول.

“أهلا رمضان” بطولة محمد رمضان، روجينا، حسام داغر، شيماء سيف، دنيا عبد العزيز، بدرية طلبة، هنا الزاهد، محمد على رزق، تأليف وليد يوسف، وإخراج خالد جلال.

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