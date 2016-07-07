بالصوت.. نجل توفيق عكاشة: "أنا بكره بابا عشان خطفنى"

تسلمت منذ قليل، الإعلامية رضا الكرداوى، طليقة توفيق عكاشة، نجلها يوسف 7 سنوات، والذى تم اتهام والده توفيق عكاشة عضو مجلس النواب السابق، باختطافه مساء أمس أثناء رؤيته.

وقال الطفل يوسف توفيق عكاشة لـ "اليوم السابع"، "ماما نزلتنى أشوف بابا بالليل، ولقيته جايب لى شيكولاتة، وبيقولى تعالى يا يوسف اركب العربية، لقيت واحد زقنى من خلفى، وركبونى العربية غصب عنى، والعربية طلعت تجرى فى الشارع، وخالو كان متشعلق فى العربية وكانوا عايزين يوقعوه على الأرض.

وأضاف "يوسف" فجأة بابا لقى القسم فى آخر الشارع قدامه، قام طلع المسدس وكان عايز يقتل خالو، وكسر به زجاج السيارة، أمام القسم.

وأنهى الطفل يوسف حديثه لـ "اليوم السابع" قائلا "أنا بكره بابا، عشان هو خطفنى ومش بحبه".

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