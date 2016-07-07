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نيابة المنصورة تتهم توفيق عكاشة بخطف نجله والشروع فى قتل شقيق طليقته

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نيابة المنصورة تتهم توفيق عكاشة بخطف نجله والشروع فى قتل شقيق طليقته نيابة المنصورة تتهم توفيق عكاشة بخطف نجله والشروع فى قتل شقيق طليقته
بدأت منذ قليل النيابة العامة بالمنصورة، التحقيق مع توفيق عكاشة عضو مجلس النواب المفصول فى اتهامه بخطف نجله من طليقته.

كانت قوات الأمن بقسم شرطة ثان المنصورة، قد قامت صباح اليوم، توفيق عكاشة وطليقتة رضا الكردواى ونجله إلى نيابة ثان المنصورة لمباشرة التحقيقات معه بعد إتهام طليقته له باختطاف نجلها وإشهار سلاح نارى، في المحضر رقم 5 أحوال قسم ثان المنصورة.

ووجهت نيابة ثان المنصورة، لتوفيق عكاشة تهم، حيازة طبنجة 9 مل نوعها جزوري 34479u والتهديد بها في غير موضع الدفاع طبقا للقانون، وخطف نجله يوسف 10 سنوات بالمخالفة لقانون العقوبات، والذى يمنع تسليم طفل لأحد والديه إذا ما كان فى حضانة وحيازة آخر، والشروع فى قتل محمد الكرداوى شقيق طليقته الإعلامية رضا الكرداوى، وقيادة سيارة بدون رخصة.


>- نيابة المنصورة تحقق اليوم مع توفيق عكاشة فى اتهامه بـ"خطف نجله"

- توفيق عكاشة ترند على "تويتر" عقب احتجازه بقسم المنصورة لاتهامه بخطف نجله

- ليلة احتجاز توفيق عكاشة وطليقته.. رضا الكرداوى تحرر محضرا ضد طليقها بتهمة خطف نجله.. وعضو البرلمان المفصول يرد ببلاغ ضدها بتحطيم سيارته.. ومصدر أمنى: احتجاز الطرفين لحين عرضهما على النيابة

- حجز "عكاشة" وطليقته بقسم ثان المنصورة لحين عرضهما على النيابة للتحقيق

- عكاشة يرد على اتهام "خطف نجله" بمحضر يتهم طليقته وشقيقها بـ"تحطيم سيارته"

- احتجاز توفيق عكاشة بقسم شرطة المنصورة لاتهامه بخطف نجله
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