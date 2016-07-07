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ريال بيتيس يضم التشيلي فيليبي جوتييريز لأربعة مواسم

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ريال بيتيس يضم التشيلي فيليبي جوتييريز لأربعة مواسم ريال بيتيس يضم التشيلي فيليبي جوتييريز لأربعة مواسم

(إفي): أعلن ريال بيتيس ضم لاعب الوسط التشيلي الدولي فيليبي جوتييريز لأربعة مواسم، ومشاركته في تدريبات الفريق في غضون ما بين ستة وثمانية أسابيع بعد تعافيه من الإصابة.

وانضم لاعب يونيفيرسيداد كاتوليكا السابق (25 عاما) إلى ريال بيتيس قادما من تيفينتي الهولندي.

وخاض جوتييريز إجمالي 197 مباراة رسمية وسجل 32 هدفا على مستوى الأندية.

بينما خاض مع التشيلي مونديال 2014، وكذلك بطولة كوبا أمريكا 2015 عندما توجت بلاده باللقب.

وأعلن النادي الإسباني أن اللاعب خضع لعملية قبل شهر ونصف والفحوصات الطبية التي خضع لها كانت "مرضية".

من جانبه، قال اللاعب إنه انضم إلى ريال بيتيس "رغبة منه في اللعب والقيام بدور هام في الفريق".

وأضاف "إنه فريق هام وهذا أساسي لي. المدرب قال لي إنني سألعب في مركز صانع الألعاب. لدي رغبة في اللعب والقيام بدور دور هام في الفريق".

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