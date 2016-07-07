لجنة تنظيميه لاتحاد الكرة ستتولى اختيار مدرب الأرجنتين الجديد

(إفي): سيجري اختيار مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم عن طريق اللجنة التي ستتولى إعادة تنظيم الاتحاد الأرجنتيني وتنظيم انتخابات رئاسة الاتحاد وإعادة تشكيل جهاز فني جديد للمنتخبات الوطنية بعد استقالة جيراردو مارتينو الثلاثاء، وفقا لما صرح به السويسري بريمو كوفارو، المراقب الذي أرسله الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للبد اللاتيني.

وقال المسئول السويسري في حديث لوكالة الأنباء الأرجنتينية (تيلام):"سيتم اختيار المدرب الجديد للمنتخب من قبل لجنة تنظيمية مكونة من خمسة إلى سبعة أعضاء تكون أحدهم إمرأة".

ويتواجد كوفارو في الأرجنتين لإجراء مقابلات مع المرشحين لتشكيل هذه اللجنة، على أن يعود إلى زيوريخ غدا الخميس لتسليم تقريره للفيفا الذي "سيكون مسئولا عن اختيار أعضائها".

كما أوضح "سنحاول إعلان الأسماء في أقرب وقت ممكن لأننا ندرك الوقت المعقد الذي يمر به الاتحاد الأرجنتيني".

وأضاف كوفارو أن "الاتحاد الأرجنتيني يعاني من مشاكل كبيرة ويجب البحث عن الحلول بأسرع ما يمكن، ويجب على هذه اللجنة العثور على مدرب جديد وإعادة تنظيم الاتحاد، لأننا مهتمون جدا بالحالة التي يعاني منها الآن".

وكان الفيفا قد قرر تشكيل هذه اللجنة حتى قبل إعلان مارتينو استقالته من تدريب التانجو "نظرا لاحتمال تعيين مجلس إدارة جديد للاتحاد وللمشاكل الخطيرة التي يعاني منها الفريق الذي سيمثل البلاد في الألعاب الأوليمبية".

وسيقود خوليو أولارتيكويتشيا، المدرب المؤقت لمنتخب الأرجنتين تحت 20 عاما، المنتخب الذي سيشارك في الألعاب الأوليمبية في ريو دي جانيرو البرازيلية الشهر المقبل.

وسيلعب الألبيسيليستي يوم 4 أغسطس مباراته الأولى في الأوليمبياد أمام منتخب البرتغال، ثم أمام الجزائر يوم 7 من نفس الشهر، ويختتم مبارياته ضمن المجموعة الرابعة أمام منتخب هندوراس يوم 10.

أما أول مباراة رسمية تنتظر التانجو فستكون يوم 1 سبتمبر في تصفيات مونديال روسيا 2018 أمام أوروجواي المتصدرة بفارق نقطتين فقط عن الأرجنتين.

وتبرز أسماء كل من دييجو سيميوني وخورخي سامباولي ومارسيلو بييلسا وماوريثيو بوكيتينو وإدجاردو باوزا ومارسيلو جاياردو كأبرز المرشحين لقيادة الأرجنتين.