حريق يلتهم أعلى برج لصناعة البتروكيماويات بإيران

اندلع حريق ضخم في مجمع بتروكمياويات بمدينة ماهشهر جنوبي إيران، والتهم أعلى برج لصناعة البتروكيماويات في البلاد.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الرسمية، أن الحريق الذي تم إخماده لاحقًا، اندلع في مجمع “بوعلي سينا” الواقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بميناء الخميني.

وقال مسؤول العلاقات العامة لشركة “بوعلي سينا” إبراهيم غلامشاهي أن “البرج 8001″ الذي يبلغ ارتفاعه 121 مترا ويعد أعلى أبراج صناعة البتروكيماويات في البلاد، احترق بالكامل.

وأضافت الوكالة أنه “فور اندلاع الحريق في مصنع بوعلي سينا تم إخلاء العاملين مما أسهم في عدم حدوث حالات إصابة أو خسائر في الأرواح”.

وحسب الوكالة، فإن المجمع يسد الاحتياجات الداخلية من المواد البتروكيماوية، فضلا عن تصدير منتجاته إلى دول شرق آسيا وأوروبا ودول مجاورة لإيران.