لجنة تفتيش تضبط 450 علبة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى أسوان

قامت لجنة تفتيش على السلع الغذائية بمدينة أسوان، شاركت فيها قطاعات الصحة والطب البيطرى والتموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ومباحث التموين والتجارة الداخلية.

استهدفت التأكد من صلاحية المعروض السلعى للاستهلاك الآدمى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، حيث أسفرت الجهود عن ضبط حوالى 450 عبوة مشروب زبادى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان.

وذلك بعد اكتشاف أن المضبوطات كانت معدة للعرض فى ثلاجات مخزن سلع مواد غذائية بحى شرق مدينة أسوان.

تحرر المحضر رقم 2625 لسنة 2016 جنح قسم ثان أسوان.. وجار عرض المحضر على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

- ضبط 710 كيلو لحوم فاسدة داخل ثلاجة فى بولاق الدكرور

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